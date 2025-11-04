Verona, avviato l’inter per il nuovo stadio
Nota dell’Hellas Verona che comunica di “aver avviato l’iter per lo sviluppo di un nuovo stadio nell’area dove è situato lo Stadio Marcantonio Bentegodi”, il “primo step di un lungo processo” volto alla realizzazione di un impianto all’altezza secondo gli standard moderni.
Il Comune ha ricevuto lo studio di fattibilità del progetto con l’obiettivo di cogliere l’opportunità per la città e per l’Italia chiamata Europei 2032.
