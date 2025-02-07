Verona-Atalanta, Zanetti: “In linea con gli obiettivi, ora siamo squadra. Vi presento i nuovi”

Alessandro Collu · Pubblicato il 7 Febbraio 2025 · Aggiornato il 8 Febbraio 2025

Paolo Zanetti, tecnico dell’Hellas Verona ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro l’Atalanta. L’occasione è stata buona per commentare il calciomercato invernale da poco conclusosi:

“Rimaniamo concentrati sul nostro obiettivo, veniamo da un buon periodo dove la squadra si sta comportando da squadra ed è l’antidoto per sopperire alle assenze, ad un ciclo di partite da affrontare gara per gara con il pensiero che possiamo giocarcela e portare a casa dei punti. La mentalità è questa, fermo restando che gli avversari sono fortissimi“.

Tempi di recupero di Serdar e nuovi innesti: “Per Serdar cinque-sei settimane, domani serve corsa, giocatori specifici e abbiamo questi due ragazzi nuovi, Niasse abbiamo già visto che può darci una grossa mano e Bernede da scoprire, siamo contati in mezzo e abbiamo la possibilità di vederli insieme, hanno le possibilità di presentarsi subito in una realtà che hanno voluto a tutti i costi“.

Un giudizio globale sul mercato: “Quello che so è che è finito, la società mi ha messo a disposizione il potenziale e devo portare il motore al massimo, poi alla fine faremo i conti. Qualche ragazzo da scoprire, qualche giocatore importante da recuperare, sono sicuro che tutti metteranno il loro mattoncino per la causa. Sono arrivati ragazzi interessanti, con del potenziale, serve tempo anche se c’è né poco e dobbiamo farli inserire velocemente.

Bernede è un centrocampista offensivo con buona tecnica, ci deve dare sicuramente anche l’altra fase ma l’ho visto con la giusta voglia e mentalità; Niasse completamente opposto, difensivo, fa filtro, contrasta, è freddo, una buona esperienza e ci mancava come caratteristiche; Oyegoke è un’alternativa a Tchatchoua a destra, lo vedo applicato, buona corsa; Valentini molto interessante, doti importanti, non gioca dal dieci aprile e deve fare un percorso per arrivare al top, un braccetto di sinistra che sopperisce la mancanza di Frese; Slotsager devo ancora conoscere, ha qualche problema fisico“.

Verona-Atalanta, Zanetti: “In linea con gli obiettivi, ora siamo squadra…”

La preferenza di Bradaric a Lazovic: “Come Daniliuc stanno facendo bene e credo sia giusto dare continuità, grande stima di Lazovic, Dawidowicz e in questa fase la situazione è stata così“.

Sull’Atalanta: “Ha appena avuto la forza di pareggiare a Barcellona, è fantastica per quanto mi riguarda. Mi fermo qui, non voglio andare oltre e la cosa più importante è che noi dobbiamo continuare ad essere squadra. Se oggi abbiamo questi punti e fatto questo percorso, è anche figlio di una partita contro Atalanta, Inter che ci hanno aperto gli occhi, fatto unire un po’ di più e fatto andare sullo specifico su qualità e difetti; siamo usciti più consapevoli. Siamo in linea con il nostro obiettivo, ora un ciclo difficile però la cosa più importante è non perdere fiducia e rimanere lucidi. Bisogna correre tanto, avanti e indietro, pressare, sfruttare le poche occasioni che avremo, ci metterà in grandi difficoltà e si può sopperire solo da squadra“.

Zanetti conclude: “Bisogna sicuramente fare una impresa, non parlo di miracoli. Abbiamo sempre presentato così la stagione, il mercato in linea con questa parola e con le nostre possibilità, non abbiamo né tempo né energia per lamentarci. Kastanos? Sempre nei miei pensieri, mi mette sempre in difficoltà, lo ritengo forte, in questo momento prediligiamo caratteristiche diverse e non ha avanzato la voglia di andar via pur non partendo da titolare e l’ho apprezzato tantissimo. Sta capendo, ha la mia stima totale. Belahyane? Ci può stare sia andato alla Lazio, merito suo e di tutto il club, lo ringrazio perché è stato al centro del mercato tutto il mese e ha sempre giocato con professionalità straordinaria“.

Qui il video integrale pubblicato sui canali ufficiali del club veneto.

