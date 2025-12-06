Verona-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla oggi

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 6 Dicembre 2025 · Aggiornato il 6 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

SCENARIO DEL MATCH

La 14ª giornata di Serie A propone Verona–Atalanta, gara che mette di fronte due squadre con obiettivi diversi ma la stessa necessità di punti.

SCELTE DI CASA VERONA

Nel Verona, il ballottaggio principale riguarda il reparto offensivo, con Orban che prova a insidiare Mosquera, reduce da una prova positiva a Genova. A centrocampo pesa l’assenza per squalifica di Gagliardini, aprendo spazio a Al-Musrati, affiancato da Niasse e Bernede, anche alla luce delle condizioni non ottimali di Akpa-Akpro e Serdar. In difesa Unai Nunez parte favorito su Bella-Kotchap per una maglia da titolare.

LE MOSSE DELL’ATALANTA

In casa Atalanta, Scamacca è il punto di riferimento offensivo, supportato da De Ketelaere e Lookman, anche se restano vive le candidature di Krstovic e Samardzic per una maglia dall’inizio. Centrocampo affidato a Ederson e De Roon, con Bellanova in possibile rotazione e Zalewski pronto a subentrare. In difesa spazio a Kolasinac, Kossounou e Hien, con Scalvini nuovamente convocabile. Tra i pali Carnesecchi.

VERONA-ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.

DOVE VEDERLA IN TV

La sfida tra Verona e Atalanta sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky con calcio d’inizio alle 20:45. Il match sarà visibile tramite app DAZN, su Sky Q, canale 251 di Sky e su Now TV.

