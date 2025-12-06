Verona-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla oggi
Foto © Stefano D’Offizi
SCENARIO DEL MATCH
La 14ª giornata di Serie A propone Verona–Atalanta, gara che mette di fronte due squadre con obiettivi diversi ma la stessa necessità di punti.
SCELTE DI CASA VERONA
Nel Verona, il ballottaggio principale riguarda il reparto offensivo, con Orban che prova a insidiare Mosquera, reduce da una prova positiva a Genova. A centrocampo pesa l’assenza per squalifica di Gagliardini, aprendo spazio a Al-Musrati, affiancato da Niasse e Bernede, anche alla luce delle condizioni non ottimali di Akpa-Akpro e Serdar. In difesa Unai Nunez parte favorito su Bella-Kotchap per una maglia da titolare.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i migliori siti scommesse calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
LE MOSSE DELL’ATALANTA
In casa Atalanta, Scamacca è il punto di riferimento offensivo, supportato da De Ketelaere e Lookman, anche se restano vive le candidature di Krstovic e Samardzic per una maglia dall’inizio. Centrocampo affidato a Ederson e De Roon, con Bellanova in possibile rotazione e Zalewski pronto a subentrare. In difesa spazio a Kolasinac, Kossounou e Hien, con Scalvini nuovamente convocabile. Tra i pali Carnesecchi.
VERONA-ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI
VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.
DOVE VEDERLA IN TV
La sfida tra Verona e Atalanta sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky con calcio d’inizio alle 20:45. Il match sarà visibile tramite app DAZN, su Sky Q, canale 251 di Sky e su Now TV.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League