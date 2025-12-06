Verona-Atalanta, ossigeno Hellas: 3-1 e primi tre punti gialloblù
Dall’inviato a Verona – Ultima gara casalinga del 2025 per l’Hellas Verona che in questo campionato non ha ancora vinto come la Fiorentina – prossimo avversario – e chiude la classifica in questa Serie A 2025/26: avversario l’Atalanta in un buon momento psicofisico guidata da Raffaele Palladino e seguita da tanti tifosi per una trasferta vicina a tre giorni dal prestigioso match casalingo di Champions League contro il Chelsea.
Sotto la nebbia, ospiti che si rendono maggiormente pericolosi ad inizio gara nonostante il primo tempo sia sostanzialmente equilibrato fino al 27′ con il vantaggio siglato da Belghali che manda fuori giri la difesa e in area forma l’1-0 confermato dopo controllo Var. Dieci minuti dopo, bel gesto tecnico di Giovane, indisturbato al limite per il tiro del 2-0: pubblico che resta con i piedi per terra ma si fa sentire, cercando di trasferire energia ai suoi.
Nella ripresa, cambi di Palladino che non cambiano troppo l’andamento di gara e anche qualche dettaglio sembra andare verso la squadra di Zanetti. Al 72′ arriva addirittura il 3-0 di Bernede, tre come i primi tre punti ottenuti dall’ Hellas in questa stagione. A dieci minuti dal termine, rigore nerazzurro concesso per fallo di mano in area post revisione Var: Scamacca batte Montipò per il 3-1 finale.
Hellas Verona: Montipò; Unai Nuñez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali (92′ Kastanos), Niasse (87′ Harroui), Al Musrati, Bernede, Frese (92′ Valentini), Giovane (87′ Oyegoke), Mosquera (81′ Sarr)
Allenatore: Paolo Zanetti
Atalanta: Carnesecchi; Kossounou (1′ st Kolasinac), Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson (60′ Pasalic), Zappacosta (60′ Zalewski); De Ketelaere (69′ Samardzic), Lookman; Krstovic (1′ st Scamacca)
Allenatore: Raffaele Palladino
Ammoniti: Nelsson
Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia
