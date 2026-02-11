Vergara trascina il Napoli: retroscena di mercato sul Como
Il retroscena svelato dal Como
Il nome caldo della Serie A è quello di Antonio Vergara: classe 2003, napoletano, talento in piena ascesa nel Napoli di Antonio Conte. Intanto emerge un retroscena di mercato raccontato dal direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi.
“Abbiamo chiesto Vergara al Napoli. Lo volevamo l’anno scorso e poi a luglio, ma Giovanni Manna è stato molto onesto nel dirci che voleva farlo crescere nel Napoli. Noi lo seguivamo da tempo e volevamo prenderlo a titolo definitivo”. Parole che confermano quanto il centrocampista offensivo fosse già nel mirino di diversi club.
La crescita con Conte
Tra infortuni e difficoltà stagionali, Vergara si è preso il centro del progetto azzurro. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, è stato lui a riaccendere l’entusiasmo. Il primo gol europeo è arrivato contro il Chelsea, una notte speciale nonostante la sconfitta. Tre giorni dopo, titolare contro la Fiorentina, ha risposto con gol e assist decisivi. Vittoria pesante per restare in scia di Inter e Milan.
“Non sento il peso della maglia”
A Radio CRC ha spiegato la sua maturità: “Non sento il peso della maglia azzurra. È come se la indossassero con me migliaia di persone. Gioco per la mia gente. Dopo il gol al Chelsea ero incredulo. Contro la Fiorentina è stato ancora più bello perché abbiamo vinto”. A 23 anni, Antonio Vergara non è più solo una promessa. È una certezza del presente del Napoli.