Vergara, la gemma del Napoli e il jolly di Gattuso per i playoff

VERGARA NAPOLI – Mancano 34 giorni alla semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord e Gennaro Gattuso osserva, valuta, annota. Tra le possibili sorprese per la Nazionale spunta con forza il nome di Antonio Vergara, protagonista in crescita nel Napoli di Antonio Conte.

Crescita continua con il Napoli

Nato come soluzione d’emergenza, oggi Vergara è molto più di un’alternativa. È un interno moderno, capace di legare i reparti e accendere la manovra. Contro il Chelsea ha mostrato personalità e tempi di inserimento, qualità ribadite nelle sfide con Fiorentina, Genoa e Como in Coppa Italia.

Sa leggere le seconde palle, attacca la profondità con coraggio e ha una progressione che sorprende. Non è solo corsa: è scelta, intuizione, capacità di occupare lo spazio giusto al momento giusto. In un centrocampo che spesso si appoggia su gerarchie consolidate, lui rappresenta l’imprevisto.

Un’opzione concreta per Gattuso

Il contesto è chiaro. I playoff Mondiali non consentono errori. Gattuso deve costruire un gruppo reattivo, pronto a reggere pressione e ritmo. Alcuni senatori appaiono in calo, altri non hanno continuità. Vergara, invece, arriva con entusiasmo e condizione brillante.

La domanda è semplice: la Nazionale può ignorare un profilo così? Le prossime gare del Napoli contro Verona, Torino e Lecce offriranno ulteriori risposte.

Se continuerà su questa traiettoria, Vergara non sarà più una suggestione. Potrebbe diventare la carta inattesa nel mazzo di Gattuso. E nei playoff, spesso, sono proprio i jolly a cambiare il destino.