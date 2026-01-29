Vergara da Nazionale: una rete al Chelsea da vera stella del palco

Antonio Vergara, attaccante del Napoli, si sta candidando a un ruolo da protagonista con la maglia azzurra, colore (anche) della Nazionale

VERGARA NAZIONALE CHELSEA – Lampi di bagliore che squarciano un periodo buio per il Napoli di Antonio Conte, reduce dall’eliminazione dalla fase di Champions League dopo la sconfitta contro il Chelsea e dalla delusione contro la Juventus, in Serie A. Antonio Vergara, con una splendida serpentina e un sinistro all’angolino, si sta confermando uomo in più della formazione azzurra con prestazioni più che positive anche in ottica Nazionale. Il classe 2003 aveva già fornito ottimi spunti a inizio stagione, ma è in quest’ultimo periodo che si sta contraddistinguendo per qualità nelle giocate e come unico deterrente contro la piaga infortuni che sta colpendo la squadra di Conte.

Il gol realizzato in Champions League – nell’ultimo turno del girone unico – il primo assoluto in carriera, aveva fatto riassaporare al pubblico del Maradona la speranza di potersi giocare gli spareggi con una rete degna dello stadio in cui si è disputata la partita. Una rete tutta estro, fantasia e concretezza che, ora, non può lasciare indifferente Gennaro Gattuso in vista di altri spareggi: quelli per il Mondiale.

Antonio Vergara, a suon di prestazioni, si sta candidando quale una delle possibili sorprese inanellando giocate e lampi in uno dei momenti più controversi della recentissima storia del Napoli. Uno slalom tra i giganti del Chelsea da sogno, per un fantasista pronto a calcare i più importanti palcoscenici europei. Luci alla ribalta per un ventitreenne che sta prendendo la scena in qualità di protagonista.

I primi 396 minuti (in undici apparizioni) in maglia azzurra, l’hanno ampiamente mostrato. Una storia partita dalle giovanili del Napoli, passando per Reggio Emilia, in Serie B, fino alla rete da sogno in Champions League. Il trequartista che agisce tra le linee potrebbe fare al caso di un’Italia a caccia di nuovo brio e fantasia. Vergara bussa alla Nazionale: Gattuso risponderà?