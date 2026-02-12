 Salta al contenuto
Verbruggen, il Chelsea pronto a staccare la concorrenza del Bayern

Anthony Ferrara
2 min
Chelsea Verbruggen

Il Chelsea sarebbe pronto a sottoporre al Brighton un’offerta molto elevata per Bart Verbruggen: anche il Bayern sul portiere olandese

CHELSEA BAYERN VERBRUGGEN – Il rinnovo di contratto di Mike Maignan con il Milan causa i primi effetti sul mercato internazionale. Tanto, che Bayern Monaco e Chelsea sarebbero pronte a darsi battaglia, a suon di milioni di euro, per Bart Verbruggen. Negli scorsi mesi, infatti, i due club d’élite europea si erano presentati al cospetto dell’entourage del portiere transalpino per tentare di condurre Maignan alle porte di Londra, prima, e Monaco, poi. Il nuovo patto col Diavolo e l’impossibilità di raggiungere il classe 1995 avrebbe scatena un’asta internazionale per lo stesso Verbruggen, attualmente in procinto di custodire la porta del Brighton.

Il Chelsea guarda oltre Maignan: maxi offerta per Verbruggen

Secondo quanto riferito dal portale TeamTalk, i Blues sarebbero pronti a staccare un assegno da 50 milioni di euro per assicurarsi uno dei migliori prospetti del calcio olandese. Verbruggen, ventitré anni compiuti ad agosto, si sta ben disimpegnando con la maglia dei Seagulls iscrivendo a referto anche 5 clean sheet stagionali. Il nativo di Zwolle sembra finito anche sul carrello della spesa del Bayern Monaco, club a caccia di un nuovo estremo difensore per un progetto a lungo termine.

Chelsea e Bayern su Verbruggen: sfida per il portiere del Brighton

Il Chelsea, avendo captato le intenzioni dei bavaresi, starebbe tentando di anticipare la concorrenza sottoponendo un’offerta da capogiro per Verbruggen già nel corso della stagione, al fine di prenotare l’estremo difensore per giugno. L’avventura dell’olandese al Brighton potrebbe interrompersi con largo anticipo rispetto la scadenza contrattuale prefissata al 30 giugno 2028: il Chelsea bussa già per la prossima stagione.

