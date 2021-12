VENEZIA-VERONA – Incredibile rimonta dell’Hellas Verona dal 3-0 al 3-4 sul campo del Venezia. Le dichiarazioni principali di Igor Tudor, tecnico dell’Hellas al termine del derby veneto nell’intervista pubblicata dal sito ufficiale scaligero:

“Una bellissima sensazione, una cosa così si vede raramente. Sento l’orgoglio, se non hai ragazzi a posto non la ribalti. Abbiamo accelerato il secondo tempo e poi la nostra qualità ci ha permesso di vincere meritatamente. Abbiamo reagito bene, ci dà coraggio per il futuro e ci prepariamo per le prossime battaglie“.

I cambi: “Segnale super importante per l’allenatore poter contare su tanti“.

Su Giovanni Simeone, autore di una doppietta: “Ne parlo solo bene, bellissimo, giusto che lui dia i meriti alla squadra, è una persona generosa, che non si risparmia“.

