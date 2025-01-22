Venezia, per il post-Pohjanpalo spunta Shomurodov della Roma

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 22 Gennaio 2025

Il calciomercato del Venezia è tutt’altro che tranquillo, con la questione Pohjanpalo al centro delle polemiche e la protesta dei tifosi arancioneroverdi che aggiunge tensione alla situazione. Per definire la partenza del finlandese, manca solo l’accordo tra il club veneto e il Palermo, dato che i rosanero hanno già trovato l’intesa economica con l’entourage del giocatore.

I lagunari, quindi, cominciano a guardarsi intorno per il sostituto e i nomi in lista sono quelli di Belotti, Fila e Shomurodov, con quest’ultimo che sembra essere il favorito.

POST-POHJANPALO, SHOMURODOV È IN POLE

Qualora il classe ’94 andasse via, il Venezia punterebbe tutto su Eldor Shomurodov, su cui però e forte anche l’interesse dell’Empoli. L’uzbeko fatica a vincere il ballottaggio con Dovbyk, e la Roma non si opporrebbe ad una sua cessione.

Oltre all’ex Genoa, non sono da escludere le piste Andrea Belotti, che al Como non sta trovando lo spazio che sperava, e Daniel Fila dello Slavia Praga, classe 2002, autore di 2 gol in 9 presenze in questa stagione e di 11 gol in 29 partite nella scorsa.

