Venezia, nuovo colpo in arrivo: Kike Perez a un passo dalla firma

Anthony Ferrara · Pubblicato il 23 Gennaio 2025 · Aggiornato il 23 Gennaio 2025

Mercato Venezia: i lagunari avrebbero praticamente definito l’accordo con il Valladolid per Kike Perez, mediano del Valladolid: le cifre

KIKE PEREZ VENEZIA – In casa Venezia, il focus non è assolutamente rivolto al campo, con il derby veneto di lunedì 27 gennaio contro l’Hellas Verona, che dirà molto, se non tutto, sulle speranze della squadra di Eusebio Di Francesco di centrare una rimonta storica in Serie A. I lagunari occupano il penultimo posto in classifica a 15 punti, ragion per cui, la sfida agli scaligeri, distanti quattro lunghezze, rappresenta il classico dentro-fuori che indirizza un’intera stagione. Il pareggio di Parma, al Tardini, ha offerto ottimi spunti all’ex tecnico della Roma, il quale attende un segnale dal mercato per alimentare i sogni salvezza. In attesa di risolvere la questione Pohjanpalo in uscita, con l’attaccante ricercato a più riprese dal Palermo, i dirigenti del club veneto starebbero per definire il colpo Kike Perez in entrata, con il mediano a un passo dalla firma.

Stando a quanto riferito da Tuttomercatoweb, il mediano del Valladolid corrisponderebbe all’identikit stilato dallo staff tecnico per rinforzare la mediana con un elemento di qualità e quantità. Reduce da un ottimo avvio di stagione in Liga e Coppa del Re, costellato da quattro reti e un assist in ventuno presenze stagionali, Kike Perez dovrebbe sbarcare in laguna a fronte di un milione di euro che il Venezia verserà nelle casse del Valladolid. L’operazione sarebbe in dirittura d’arrivo e resa notevolmente più agevole in virtù dalla scadenza, del patto contrattuale fissato tra il ventisettenne e il club iberico, al 30 giugno. Per il classe 1997 si tratterebbe della terza esperienza lontano da Valladolid, dopo quelle al Rayo Vallecano e all‘Elche; questa volta, però, a titolo definitivo.

