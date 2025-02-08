Venezia, il comunicato sulle ragioni della cessione di Pohjanpalo

Anthony Ferrara · Pubblicato il 8 Febbraio 2025 · Aggiornato il 8 Febbraio 2025

Comunicato Venezia sulla cessione di Pohjanpalo: il club veneto, a poche ore dal match contro la Roma, ha precisato le ragioni; le parole

POHJANPALO CESSIONE COMUNICATO VENEZIA – Sedici punti di una classifica sempre più deficitaria per pensare di poter tagliare il traguardo salvezza prima della concorrenza; un impegno molto complicato, nella giornata di domani, contro una Roma apparsa in palla anche in Coppa Italia, nonostante la sconfitta rimediata a San Siro, contro il Milan. La situazione a Venezia si è complicata ulteriormente anche dal punto di vista ambientale per la cessione di Joel Pohjanpalo, centravanti protagonista assoluto della scalata che ha condotto i lagunari in massima serie, nel corso della passata stagione. Il trasferimento al Palermo ha destabilizzato l’umore di una tifoseria che non si aspettava la rinuncia a un calciatore che rappresentava un beniamino, nonché la maggiore ancora di speranza per agguantare la salvezza. Il club veneto, attraverso un comunicato, ha annunciato i motivi che hanno portato alla cessione dell’attaccante.

Ecco un estratto della nota ufficiale del Venezia: “…Un giocatore che non ci aspettavamo di cedere era Joel Pohjanpalo. Come club, abbiamo una grande considerazione per tutto ciò che ha fatto per il Venezia FC, dentro e fuori dal campo. Non avevamo intenzione di venderlo, né lo abbiamo offerto ad altri club. Tuttavia, in modo del tutto inaspettato, Joel ha ricevuto un’offerta molto importante da parte del Palermo, per lui molto difficile da rifiutare”.

“…La sua partenza ha creato l’opportunità per Antonelli di acquistare sia Daniel Fila che Mirko Marić, due attaccanti che si integrano bene con il nostro metodo di gioco. Attualmente siamo al 19° posto, ma questi cambiamenti, insieme ad altri apportati a gennaio, ci offrono la possibilità di garantire la nostra permanenza in Serie A e di posizionare il club per un futuro solido e duraturo”.