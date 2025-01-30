Venezia e Palermo trattano Pohjanpalo: possibile scambio in vista

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 30 Gennaio 2025

Dialogo aperto tra Venezia e Palermo per Pohjanpalo

Le dirigenze di Venezia e Palermo stanno portando avanti i negoziati per il possibile trasferimento di Joel Pohjanpalo. L’attaccante finlandese è un profilo che interessa particolarmente al club rosanero, alla ricerca di un centravanti di esperienza per rinforzare il reparto offensivo in vista della seconda parte della stagione di Serie B.

Il Venezia pensa all’inserimento di Diakité nell’affare

Per facilitare la trattativa, il Venezia sta valutando la possibilità di inserire Salim Diakité come contropartita tecnica nell’operazione. Il difensore centrale del Palermo potrebbe rappresentare una pedina utile per il club veneto, che ha necessità di rinforzare il proprio reparto arretrato. Tuttavia, l’inserimento del giocatore nell’affare dipende da un altro fattore determinante.

Il Venezia cerca un nuovo attaccante prima di cedere Pohjanpalo

Prima di dare il via libera alla cessione di Pohjanpalo, il Venezia deve assicurarsi un sostituto all’altezza. La società lagunare sta sondando il mercato alla ricerca di un attaccante che possa garantire gol e continuità, in modo da non indebolire la squadra in una fase cruciale del campionato. Solo dopo aver chiuso l’operazione in entrata, il club potrebbe dare il via libera definitivo alla cessione del finlandese.

Affare in evoluzione: le parti continuano a trattare

I contatti tra Venezia e Palermo proseguono con l’obiettivo di trovare la giusta formula per chiudere l’affare. La situazione rimane fluida e potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, a seconda degli sviluppi sul fronte attaccanti per il club veneto. Nel frattempo, il Palermo resta alla finestra, pronto a chiudere per Pohjanpalo non appena il Venezia darà l’ok definitivo.

LEGGI ANCHE: