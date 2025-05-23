Vecino verso l’addio alla Lazio: il Betis osserva con attenzione
Vecino vicino all’addio alla Lazio: contratto in scadenza a giugno
Il futuro di Matías Vecino sembra sempre più lontano dalla Lazio. Il centrocampista uruguaiano è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e, al momento, non risultano segnali concreti da parte della società biancoceleste per un eventuale rinnovo. Una situazione che alimenta le indiscrezioni su un suo possibile trasferimento già nella prossima finestra di mercato.
Il Betis Siviglia si muove per Vecino
Tra le società più interessate a Vecino figura il Real Betis, club di Liga che ha manifestato un apprezzamento concreto per l’esperto mediano. Dopo un’annata in chiaroscuro in Serie A, il giocatore potrebbe accogliere con favore una nuova esperienza, anche alla luce della mancanza di proposte da parte della dirigenza laziale. Il Betis Siviglia, alla ricerca di profili affidabili a parametro zero, rappresenta una destinazione credibile per il classe 1991.
Silenzio dalla Lazio, addio sempre più probabile
L’assenza di contatti recenti tra Vecino e la Lazio appare indicativa. La società capitolina, che sta pianificando una rifondazione tecnica, potrebbe optare per liberare risorse ed età media, rinunciando così a uno dei veterani dello spogliatoio. In tal senso, l’addio del centrocampista sudamericano sembra una possibilità concreta.
Nei prossimi giorni si attendono sviluppi, ma il percorso di Vecino con la maglia della Lazio sembra giunto alla conclusione.
