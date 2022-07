VECINO LAZIO – Maurizio Sarri sta per abbracciare un nuovo rinforzo per il centrocampo che ha già avuto modo di conoscere ai tempi dell’Empoli. Come riportato da Sky Sport, è tutto fatto per l’arrivo nella Capitale, sponda biancoceleste, di Matias Vecino.

VECINO ALLA LAZIO, E’ FATTA: TRIENNALE DA 2 MILIONI PIU’ BONUS

31 anni il prossimo 24 Agosto, Vecino si aggregherà alla truppa di Sarri da svincolato dopo la scadenza del suo contratto con l’Inter. Per l’ex Fiorentina è pronto un contratto di tre anni a 2 milioni di euro più bonus a stagione. Nei prossimi giorni il giocatore è atteso in città per visite e firma, seguiti poi dall’annuncio ufficiale.

