Vazquez: ”Napoli antagonista della Juve. Ancelotti uomo giusto per vincere”

''Ancelotti un bravo allenatore che a Madrid ha fatto molto bene''

Vazquez: certo, non è facile vincere in Italia perchè la Juve è molto forte. Anche in Europa i bianconeri sono cresciuti molto

Martin Vazquez, ex calciatore di Real Madrid e Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul Napoli, su Ancelotti e sulla Juventus.

Queste le sua parole:

“Ancelotti è sicuramente l’uomo giusto per vincere a Napoli, un club che già da 3/4 anni fa abbastanza bene in Italia ed Europa. E’ un bravo allenatore che a Madrid ha fatto molto bene ma, in generale, in ogni squadra in cui è andato ha vinto. Certo, non è facile vincere in Italia perchè la Juve è molto forte. Anche in Europa i bianconeri sono cresciuti molto, a dimostrazione ci sono le due finali di Champions giocate.

Il Napoli, però, sarà l’antagonista dei bianconeri per lo Scudetto. Fabian è un giovane che in Spagna ha fatto abbastanza bene e non è facile per lui mettersi in evidenza sin da subito in un club con tanti grandi giocatori quale è il Napoli. Ha grande fisicità e tecnica ma bisogna andare piano con i giudizi e dargli tempo per adattarsi. Per sua fortuna Ancelotti lo conosce bene perchè l’ha visto giocare nella Liga.

CR7 ha fatto grandissime cose al Real ma il Real viene prima di tutto e tutti e quindi andrà avanti anche senza lui. Credo che ora gli altri giocatori si sentano maggiormente responsabilizzati, come ad esempio Bale. Lopetegui è molto bravo, a me piace la sua idea di gioco ma anche lui ha bisogno di tempo trasferirla ai giocatori ‘Blancos’. La partita di ieri con la Roma? Mi aspettavo di più dai giallorossi, una squadra che l’anno scorso ha giocato la semifinale di Champions e che doveva fare di più al Bernabeu”.