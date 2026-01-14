Vasco in pressing su Brenner: offerta all’Udinese, si tratta

Offerta ufficiale sul tavolo

Il Vasco da Gama ha rotto gli indugi per Brenner. A confermarlo è stato Pedrinho, che ha spiegato come l’offerta all’Udinese sia già stata formalizzata e ora sia al vaglio della dirigenza friulana. La trattativa è entrata nella sua fase più delicata. Non ci sono certezze sui tempi né sull’esito, ma il dialogo tra i club è avviato e destinato a proseguire.

La volontà del giocatore pesa

Il punto centrale dell’operazione è la posizione dell’attaccante. Pedrinho ha sottolineato come la volontà di Brenner rappresenti un fattore estremamente positivo. L’ex São Paulo vede con favore il ritorno in Brasile e ha già manifestato apertura al progetto del Vasco, aspetto che rafforza l’ottimismo del club carioca pur in un contesto competitivo complesso.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Distanza economica e possibile compromesso

Secondo quanto riportato da Globo.com, la richiesta dell’Udinese si aggira intorno ai 6 milioni di euro. L’offerta iniziale del Vasco da Gama è stata inferiore, ma le parti sono consapevoli della necessità di trovare un punto d’incontro. Il club bianconero non considera Brenner centrale nel proprio progetto tecnico, mentre il Vasco lo ha individuato come prima scelta per rinforzare l’attacco su indicazione di Fernando Diniz.

La sensazione è che la trattativa possa evolvere rapidamente. Molto dipenderà dalla flessibilità economica e dalla volontà comune di chiudere un’operazione che, oggi, appare tutt’altro che secondaria.