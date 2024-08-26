Claudio Vargas Villalba, ex calciatore del Venezia e dell’Udinese, tra le altre, ha ricordato con piacere l’esperienza vissuta a Treviso

CLAUDIO VARGAS TREVISO – Ai microfoni di Calcio Time, trasmissione a cura della redazione EuropaCalcio.it, è intervenuto Claudio Vargas Villalba, ex conoscenza della Serie A e centrocampista, tra le altre, di Venezia, Udinese e Treviso. In particolare, il calciatore paraguayano ha ricordato con piacere i momenti trascorsi in Veneto, nel corso dell’esperienza vissuta nella stagione 2007/2008. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate in esclusiva:

“Treviso è una città bellissima, prima di tutto. Ero molto contento lì, mi trovavo benissimo e mi ero ambientato alla perfezione. Avevo dei grandi compagni dal punto di vista caratteriale e dal punto di vista tecnico, come Gianni Guigou, ex centrocampista della Fiorentina e della Roma. Ho avuto a che fare con persone che hanno sensibilmente condizionato, in senso positivo, ovviamente, la mia carriera. Ho giocato tante partite in Serie B con la maglia del Treviso e non posso che ricordare con piacere i bellissimi momenti vissuti in quella splendida città. Mi auguro possa riemergere dalle serie inferiori perché si tratta di una piazza importante, che merita di stare in alto. Mi auguro possano risollevarsi quanto prima. Un grande in bocca al lupo a loro”, ha concluso Claudio Vargas Villalba.

