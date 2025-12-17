Vanoli: “Losanna e Udinese non sono decisivi per il mio futuro”

In vista del delicatissimo match di Conference League che attende la Fiorentina in trasferta a Losanna, il tecnico dei viola Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa, analizzando la sfida che potrebbe stabilire le sorti dei toscani, non solo nella competizione, ma nell’intera stagione. Di seguito la sue parole.

VANOLI: “LOSANNA E UDINESE NON SARANNO DECISIVI PER IL MIO FUTURO, CONTA SOLO LA FIORENTINA”

LOSANNA-FIORENTINA – “Io guardo partita per partita. La gara di domani è importante, ma è normale che un po’ la testa tu ce l’abbia sul campionato. Detto ciò lo ripeto, per me la Conference League è importante”.

“Loro sono una squadra che in campionato sta facendo fatica, ma gioca con un rombo interessante. Portano tanti giocatori in area. Sarà una gara difficile, anche per il campo. Dobbiamo stare attenti, sarà una gara davvero delicata”.

IL FUTURO E I TIFOSI – “Non credo che domani e l’Udinese siano decisive, conta solo il bene della Fiorentina. Il mio futuro passa in secondo piano. Abbiamo perso col Verona, ma abbiamo avute cinque occasioni importanti. Dobbiamo essere bravi a concretizzare e anche a non prendere goal”.

“Quello che stiamo facendo adesso non basta, dobbiamo fare di più. Soprattutto per la nostra gente. Dobbiamo vedere le cose positive, col Verona abbiamo avuto una buona reazione. Vincere porterebbe un po’ di serenità e autostima”.

FIORENTINA, VANOLI: “MARTINELLI UN GRAN PORTIERE. ECCO COME STANNO GOSENS E FAZZINI”

MARTINELLI – “Un portiere di grande prospettiva, veramente forte. Ma davanti abbiamo un giocatore che ha fatto qualcosa di importante nella storia. E ci deve aiutare a uscire da questa situazione. Sono tranquillo, al di là di chi scende in campo”.

GOSENS E FAZZINI – “Robin non ha avuto una ricaduta. Abbiamo dovuto rallentare il rientro per un piccolo problema al polpaccio. Jacopo lo valutiamo giorno dopo giorno”.