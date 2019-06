Valzer dei ds: Pradè alla Fiorentina, Marino all’Udinese

Valzer Ds Pradè Marino - Pradè lascia l'Udinese e torna alla Fiorentina. Ai bianconeri torna invece Pierpaolo Marino

VALZER DS PRADÈ MARINO – Che sia un’estate bollente calcisticamente parlando ormai lo si è capito. Non solo per quanto riguarda il mercato calciatori che è da sempre quello che attira di più, ma anche e soprattutto per il mercato degli allenatori e dei direttori sportivi. E da qualche anno a questa parte, non sembra più una novità.

In attesa di altri grandi colpi sul campo (Neymar? Coutinho? James Rodriguez?), dopo quello messo a segno dal Real Madrid che si è assicurato Hazard, a tenere banco sono gli avvicendamenti in panchina e dietro la scrivania. In Italia la Juve ha salutato Allegri, il Milan Gattuso, la Roma Ranieri e l’Inter Spalletti. I nerazzurri hanno già ufficializzato il nuovo tecnico Antonio Conte e i giallorossi hanno fatto lo stesso con Fonseca. La Juventus deve ancora aspettare, il Milan temporeggia con Giampaolo.

VALZER DS PRADÈ MARINO – E dietro la scrivania? Sono molti i ds che hanno cambiato o che stanno cambiando società in questi giorni. Il Milan ha perso Leonardo tornato al Psg e la Roma ha salutato Massara che potrebbe proprio sostituire il brasiliano in rossonero. Sabatini deve ancora essere presentato al Bologna ma di fatto è già operativo, Petrachi sta trattando con Cairo l’addio al Torino.

VALZER DS PRADÈ MARINO – Infine, l’Udinese ha dovuto registrare il rifiuto di continuare in Friuli da parte di Pradè, arrivato la scorsa estate dalla Samp e già con le valigie in mano. Per lui inizialmente si profilava un ritorno in blucerchiato, ma alla fine dovrebbe accasarsi alla Fiorentina, altra società con cui aveva già lavorato in passato. Per lui pronto un biennale. E all’Udinese chi va? Per i bianconeri è pronto un altro ritorno: quello di Pierpaolo Marino. Il dirigente classe ’54 è da questa mattina in Friuli: Come riporta TUTTOmercatoWEB, tutto è stato definito nelle ultime ore: s’attende solo l’ufficialità.