Il futuro di Patric, difensore spagnolo alla quinta stagione alla Lazio, potrebbe essere lontano da Roma.

Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, il calciatore avrebbe già trovato l’accordo con il Valencia. Ma il club biancoceleste starebbe facendo muro.

VALENCIA PATRIC – Questo si legge nel sito del noto esperto di mercato: “Il difensore centrale, che compirà 29 anni il prossimo aprile, ha detto sì all’offerta che gli consentirebbe di tornare a casa e in un club ambizioso. Oltretutto sarebbe la prima proposta vera ricevuta da anni a questa parte, nella sua precedenza professionale tante chiacchiere e nulla più. Da qualche mese Patric ha fatto scelte diverse e viene gestito dal gruppo Raiola. Il problema è che in questo momento la Lazio, condizionata dal famoso indice di liquidità, fa muro e non intende liberare Patric. Tare con la sua solita flemma rinvia qualsiasi discorso legato al mercato agli ultimi giorni quando verrà presa una decisione. Di sicuro Patric insisterà per farsi liberare, anche perché la svolta Valencia potrebbe essere circoscritta a questa finestra invernale. E chiederà a Lazio, che per ora e in assenza di sostituti intende trattenerlo, di lasciarlo andare al Valencia“.

