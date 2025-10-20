Urbano Cairo raggiante dopo il Napoli: “Il riscatto di Simeone…”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 20 Ottobre 2025 · Aggiornato il 20 Ottobre 2025

Giovanni Simeone ha risolto la gara contro l’ex squadra, il Napoli: Urbano Cairo ne ha sottolineato l’importanza per il Torino: il riscatto..

SIMEONE NAPOLI CAIRO RISCATTO– Con il più classico dei gol degli ex, Giovanni Simeone, centravanti approdato all’ombra della Mole proprio dal Golfo, ha colpito il Napoli di Antonio Conte e condannato gli azzurri alla seconda sconfitta stagionale, in Serie A, dopo quella subita contro il Milan. Al minuto 32 della sfida dell’Olimpico Grande Torino, il Cholito ha portato in vantaggio i granata e contribuito a racimolare il quarto punto nelle ultime due partite. Ciò, conduce il Toro a otto punti in classifica e attribuisce nuovo linfa e verve al lavoro di Marco Baroni, con il Mister in discussione sin dalle primissime giornate. Urbano Cairo, presidente del club granata, si gode il bottino pieno contro i Campioni d’Italia in carica e guarda con fiducia al futuro, malgrado le tantissime critiche e l’invito a cedere le quote a qualche compratore.

Intercettato dai microfoni di Radio Anch’io Sport, il numero uno del Torino ha rilasciato queste dichiarazioni in merito all’importanza di Simeone negli schemi di Baroni e rimarcando l’investimento condotto nell’ultimo mercato estivo. Ecco un estratto delle sue parole:

“Simeone arriva in prestito con diritto di riscatto, che si trasforma in obbligo a determinate condizioni molto semplici da raggiungere. Questo, implica che che il calciatore venga già considerato da tutti un attaccante già del Toro, per la soddisfazione di tutto l’ambiente. In estate, nel momento in cui c’era da valutare l’investimento su un attaccante, ho dato subito mandato di definire l’affare per Giovanni, considerando anche la sua grande voglia di vestire granata. Il Cholito incarna fedelmente lo spirito del Toro e siamo felicissimi di averlo con noi”, ha chiosato Cairo. La vittoria contro il Napoli potrà rappresentare un nuovo inizio per una squadra con “ambizioni da vendere”, come sottolineato dal Presidente.