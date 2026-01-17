United-City 2-0: la mossa tattica di Carrick che schianta Guardiola

Manchester è rossa. Questo il verdetto della super sfida di Premier League: lo United batte 2-0 il City di Guardiola – partito con i favori del pronostico – grazie alle reti di Mbeumo e Dorgu. Una partita che può rappresentare la svolta della stagione, soprattutto per il modo in cui è arrivato questo trionfo nella stracittadina: i Red Devils infatti, hanno dominato in lungo e in largo il match, mettendo in grande difficoltà una corazzata come i Citizens sotto ogni punto di vista. Un cambio di passo netto, come diretta conseguenza dell’arrivo sulla panchina di Micheal Carrick: l’ex leggenda del club ha stravolto la squadra non solo dal punto di vista tattico, ma ha anche saputo toccare le corde giuste dal punto di vista mentale.

MANCHESTER UNITED – MANCHESTER CITY 2-0: LA CRONACA DEL MATCH

La netta supremazia in campo dello United è evidente fin da subito: solamente al terzo minuto infatti, gli uomini di Carrick sfiorano il vantaggio con una traversa colpita da Maguire da situazione di palla inattiva. Nei minuti successivi, i padroni di casa cercano di sbloccare il match in tutti i modi ma, oltre alle parate di uno straordinario Donnarumma, devono fare i conti con il fuorigioco: sono infatti ben due le reti annullate dall’arbitro per offside, all’ex Atalanta Amad Diallo prima e a Bruno Fernandes poi. L’unico squillo della formazione di Guardiola è arrivato al minuto 37, quando Alleyne ha staccato molto bene di testa da calcio d’angolo, con Lammens ci ha messo una pezza.

Nella seconda frazione di gioco, il Manchester United raccoglie i frutti del dominio rosso: dopo una super doppia parata di Donnarumma su Diallo e Casemiro, ci pensa Mbeumo, sull’ennesima ripartenza dei Red Devils, a battere il portiere ex Milan e a fare 1-0. Dopo neanche 10 minuti di gioco, arriva il raddoppio dell’ex Lecce, Patrick Dorgu che chiude la partita. Il passivo per il City poteva esser peggiore, ma un fuorigioco sul gol di Mount e un palo colpito da un super Diallo, evitano l’umiliazione agli uomini di Guardiola.

IL CAPOLAVORO TATTICO CON CUI CARRICK HA AFFONDATO IL CITY

Oltre a come saper stimolare i propri uomini in una gara così importante, Carrick ha fatto la differenza anche sul piano tattico: oltre ad abbandonare la difesa a tre, tipica di Amorim, l’ex centrocampista inglese ha deciso di affidarsi a Bryan Mbeumo come prima punta: una mossa inedita e forse azzardata, che, però, ha portato i suoi frutti. Appena rientrato dalla Coppa d’Africa, il camerunense è stato schierato per la capacità di togliere riferimenti alla difesa del City e legare il gioco, favorendo gli inserimenti degli esterni. Un meccanismo evidente nel gol annullato a Diallo: Mbeumo viene incontro e apre di prima per Bruno Fernandes, che, nel frattempo, si è buttato nello spazio lasciato vuoto proprio dall’ex Brentford.

Mbeumo è stato poi sostituito al minuto 71 da Matheus Cunha, ma la sostanza non è cambiata. l’ex Wolves ha svolto alla grande lo stesso identico compito, lasciando la zona centrale per dialogare con i compagni, come si è visto nel gol del 2-0. defilandosi sull’out di destra, Cunha ha liberato lo spazio centrale per l’incursione vincente di Dorgu, servendogli l’assist decisivo.

