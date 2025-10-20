Union SG-Inter, Chivu: “Chiedo responsabilità, felicità e passione; competizione da onorare”
Cristian Chivu è stato intervistato da Bruxelles alla vigilia della gara di Champions League che l’Inter giocherà contro l’Union SG. Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro:
“Chiedo quello che chiedo da quando sono arrivato, responsabilità, felicità, passione, bisogna onorare questa competizione, tutti sappiamo quanto è importante e stiamo pensando solo a questa partita”.
Sull’Union Saint-Gilloise: “Ha una identità, ha vinto l’anno scorso il campionato e lo ha ancora in questo campionato nazionale, hanno già tre punti in Champions League, una squadra aggressiva che vuole recuperare palla il prima possibile, ha gamba, strutura fisica, bisogna essere bravi e attenti“.
Le belle parole dei giocatori che sentono il feeling con Chivu: “Mi è stata data questa responsabilità, non ero scarso allora e nemmeno più bravo ora, quando si vince diventa tutto più semplice e vieni anche esaltato ma non mi piace, vivendo tanti anni in questo mondo e l’Italia ad alti livelli ci vuole poco per tornare a dire determinante cose. Sono felice di quello che i ragazzi stanno provando a fare, una stagione importante perché sono bravi, se lo meritano e hanno questa ambizione di rimanere a certi livelli”.
La condizione di Thuram e la rivelazione di un giocatore titolare domani: “E’ un ragazzo e un giocatore che non si meritava tutta questa pausa, arriva un momento di fiducia e cose concrete; dopo il Napoli inizierà gli allenamenti con il gruppo, bisogna essere attenti, ormai sono venti giorni dal suo infortunio. Anticipo io, gioca Sommer“.
OLTRE A “UNION SG-INTER, CHIVU…”, LEGGI, AD ESEMPIO:
- Psv Eindhoven-Napoli, Conte: “Formazione equilibrata, stagione totalmente diversa. Mc Tominay, De Bruyne…”
- Milan-Fiorentina, la ribalta Leao: primato in classifica rossonero
- Italia-Israele, Retegui porta gli azzurri ai playoff Mondiali 2026: commenti post gara
- Estonia-Italia, Kean (che poi si infortuna), Retegui e Pio Esposito: i commenti post gara
- Verona, l’opinione dei tifosi: rosa poco competitiva o inizio sfortunato
- Real Madrid, ottobre a km 0 tutto nella Capitale: ci sono anche Juventus e Clásico in quattro giorni
- Camp Nou-Barcellona, le ultime: il comunicato blaugrana
- Inter, dopo la sosta ottobre di fuoco e settimana di scontri diretti in trasferta
- Verona-Sassuolo, produzione ma carestia del gol: colpo neroverde
- Inter-Cremonese, Chivu: “Trovato equilibrio, in allenamento mischio le cose; dispiace per Thuram”
- Atletico Madrid, primo gol per Raspadori: 5-1 in Champions contro l’Eintracht
- Chelsea-Benfica, Mourinho: “Bella accoglienza? E’ cultura inglese, sarà diverso a Torino. Napoli…”
- Verona-Juventus, (quasi) tutto nel primo tempo: gara e dichiarazioni post
- Milan, Rabiot si presenta: “Grande voglia, scelta e progetto giusto. Allegri, l’ambiente…”
- Cremonese, Vardy si presenta: “Bello sentirsi voluto, grande esperienza. Maresca, Ranieri…”
- Israele-Italia, botte-risposte nel pazzesco 4-5: i commenti post gara qualificazioni Mondiali
- Italia, Donnarumma: “Giovani e con talento, obiettivo vincere con City e Nazionale. Gattuso, Luis Enrique, Guardiola…”
- Sorteggi Champions League 2025/26: Chelsea per Napoli e Atalanta (anche rispettivamente City e Psg), Real-Juve, Inter con due inglesi
- Rocchi e la novità spiegazione VAR allo stadio: “Ci può essere difficoltà all’inizio e per i più giovani”
- Milan, Allegri si (ri)presenta: “Entusiasta, si parte dalla società, porre le basi e a marzo si decide la stagione. Leao…”
- Cagliari, Pisacane e Angelozzi si presentano: “Sana paura, tanta passione e orgoglio; progetto giovane richiede pazienza, non sono Guardiola”