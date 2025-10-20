Union SG-Inter, Chivu: “Chiedo responsabilità, felicità e passione; competizione da onorare”

Alessandro Collu · Pubblicato il 20 Ottobre 2025 · Aggiornato il 20 Ottobre 2025

Cristian Chivu è stato intervistato da Bruxelles alla vigilia della gara di Champions League che l’Inter giocherà contro l’Union SG. Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro:

“Chiedo quello che chiedo da quando sono arrivato, responsabilità, felicità, passione, bisogna onorare questa competizione, tutti sappiamo quanto è importante e stiamo pensando solo a questa partita”.

Sull’Union Saint-Gilloise: “Ha una identità, ha vinto l’anno scorso il campionato e lo ha ancora in questo campionato nazionale, hanno già tre punti in Champions League, una squadra aggressiva che vuole recuperare palla il prima possibile, ha gamba, strutura fisica, bisogna essere bravi e attenti“.

Le belle parole dei giocatori che sentono il feeling con Chivu: “Mi è stata data questa responsabilità, non ero scarso allora e nemmeno più bravo ora, quando si vince diventa tutto più semplice e vieni anche esaltato ma non mi piace, vivendo tanti anni in questo mondo e l’Italia ad alti livelli ci vuole poco per tornare a dire determinante cose. Sono felice di quello che i ragazzi stanno provando a fare, una stagione importante perché sono bravi, se lo meritano e hanno questa ambizione di rimanere a certi livelli”.

La condizione di Thuram e la rivelazione di un giocatore titolare domani: “E’ un ragazzo e un giocatore che non si meritava tutta questa pausa, arriva un momento di fiducia e cose concrete; dopo il Napoli inizierà gli allenamenti con il gruppo, bisogna essere attenti, ormai sono venti giorni dal suo infortunio. Anticipo io, gioca Sommer“.

