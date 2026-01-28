Union SG-Atalanta, formazioni e tv: nerazzurri sognano la top 8

Ultimo atto della fase a girone unico di UEFA Champions League per l’Atalanta, chiamata a vincere sul campo dell’Union SG per tenere viva la corsa alla top 8. A Bruxelles, nell’RSC Anderlecht Stadium, i nerazzurri si giocano una fetta importante del proprio percorso europeo, consapevoli che servirà una prestazione solida, matura e senza calcoli.

Atalanta, vincere e sperare

La squadra di Raffaele Palladino arriva all’appuntamento con fiducia e ambizione. Il cammino europeo ha mostrato un’Atalanta competitiva, capace di alternare intensità e qualità. Contro l’Union SG sarà fondamentale mantenere equilibrio, evitando cali di concentrazione e sfruttando al meglio le occasioni create. La vittoria è una condizione necessaria per restare agganciati al treno delle migliori.

Le probabili formazioni

L’Union SG dovrebbe schierarsi con il 3-4-1-2: Scherpen; Sykes, Burgess, MacAllister; Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Smith; El Hadj; Florucz, David. Allenatore Hubert.

Speculare il sistema dell’Atalanta, che risponde con il 3-4-2-1: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.

Dove vederla in tv

La gara Union SG-Atalanta, in programma mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 21:00, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), con streaming disponibile su NOW e Sky Go. Una notte europea che può dire molto sul futuro continentale dei nerazzurri.