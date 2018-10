Under 21: Italia – Belgio 0-1, una buona Nazionale perde di misura

Ancora una sconfitta per gli azzurrini di Di Biagio. Nella calda serata udinese di ieri sera l’Under 21 italiana, che in quanto paese ospitante della fase finale della manifestazione non dovrà passare attraverso le qualificazioni, perde il test match casalingo contro il Belgio tra le mura dello Stadio Friuli, impianto che ospiterà proprio la finale dell’Europeo del prossimo anno, il 30 giugno 2019.

L’Italia non gioca male, anzi, non sfigura e rischia di passare in vantaggio più volte, ma alla fine il gol decisivo lo trova al minuto 81 il belga di origini ghanesi dell’Anderlecht, Francis Amuzu. Al 93′ Valzania colpisce il palo e sigilla una serata sfortunata per gli azzurrini.

Tabellino

Italia (4-3-3): Scuffet; Adjapong (Pellegrini), Mancini, Romagna (60′ Bastoni), Calabria; Mandragora, Locatelli (71′ Valzania), Murgia (60′ Zaniolo); Kean (60′ Orsolini), Vido (60′ Favilli), Parigini (83′ Edera). All. Di Biagio

Belgio (4-2-3-1): De Wolf; Cools (62′ Vanlernberghe), Vanheusden, Faes, De Norre; Heynen, De Sart (46′ Omeonga); Lukebakio, Schrjivers, Ngoy; Leya Iseka (62′ Amuzu). All. Walem

Ammonito: Zaniolo (I), Mangala (B)