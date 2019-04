Juve, senti Ten Hag: “Futuro di De Ligt? Bayern o Barcellona”

Ten Hag: "Non ci sono possibilità che De Ligt resti all'Ajax anche nella prossima stagione"

Matthijs De Ligt ormai è sulla bocca di tutti. E’ probabilmente il miglior centrale under 21 al mondo ed è l’obiettivo neanche tanto nascosto di moltissimi top club europei. Mercoledì sera nei quarti di finale di Champions contro la Juventus ha fornito un’altra ottima prestazione. Attento, pulito, ordinato, fisico: De Ligt ha tutto per sfondare davvero ed affermarsi a grandissimi livelli.

Ormai non ci sono più dubbi: a fine stagione lascerà l’Ajax. A svelare l’addio del classe ’99 è stato lo stesso allenatore dell’Ajax, Ten Hag, che ha annunciato al quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung la cessione del capitano la prossima estate: “Le possibilità che De Ligt resti all’Ajax sono pari a zero. Ci sono moltissime squadre che hanno mostrato grande interesse per lui. Ci lascerà sicuramente la prossima estate, ma non so se andrà al Bayern o al Barcellona”.

Ciò che emerge da queste poche parole però fa abbastanza rumore. La Juventus, secondo molti una delle più accreditate per il suo acquisto, non viene neanche menzionata. Forse soltanto perché la partita dell’Allianz Stadium è lontana solo pochi giorni o forse perché il ragazzo ha davvero altre idee. Entro pochi mesi lo sapremo.

Concludendo, il tecnico olandese ha detto anche che: “Adesso Matthijs gioca davvero da uomo maturo. La nostra squadra gioca con creatività e coraggio e questo in parte anche per merito suo, è un vero leader. A tanti giocatori olandesi piace portare palla, lui invece preferisce difendere. Rappresenta un qualcosa di nuovo per l’Olanda”.