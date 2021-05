Ultime mercato: Secondo il Times Kane potrebbe accasarsi al Manchester UTD

ULTIME MERCATO – Harry Kane è il nome al centro del mercato. Si prospetta un’estate da protagonista per l’attaccante del Tottenham che potrebbe partite nella prossima finestra. Secondo quanto riporta il Times, il Manchester United sarebbe pronto all’offerta giusta per la punta degli Spurs. Uno dei centravanti più forti al mondo, certamente il migliore in Inghilterra.

ULTIME MERCATO: KANE AI RED DEVILS?

La squadra di Londra sta vivendo sul filo del rasoio la corsa alla qualificazione nelle coppe in questo finale di stagione. Alla finestra l’incubo di una situazione finanziaria in stallo. Ecco che il Manchester si propone sulla strada dell’ariete di Walthamstow per avere un reparto offensivo da brividi, amalgamando esperienza, intraprendenza ed entusiasmo ad una tecnica tra le migliori.

