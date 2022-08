ULTIME MERCATO NAPOLI – Dopo aver vinto il ricorso della multiproprietà, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sa benissimo che deve nuovamente coinvolgere e ricompattare un tifo ed una città. Pare che all’ombra del Vesuvio si sia perso un po’ di entusiasmo alla luce dei movimenti di mercato sia in entrata che in uscita.

Paulo Dybala poteva ricucire questo strappo insanabile, ma come già accennato, la Joya non era per nulla convinto di sposare la causa napoletana visto il ridimensionamento in atto.

Notizie fondate ci informano di colloqui fittissimi tra Claudio Lotito, patron della Lazio e il presidente azzurro. In ballo ci sarebbero numerose trattative di scambi in corso che, dipendesse da entrambi, porterebbero a termine pur di accontentare i loro rispettivi allenatori.

Ultime Mercato Napoli, dal Komandante al Sergente?

Sarri abbraccerebbe di buon grado Piotr Zielinski e Matteo Politano, mister Spalletti impazzirebbe letteralmente per il sergente Milinkovic Savic. Ebbene sì, proprio lui, il pezzo da 90 del mercato laziale che farebbe di tutto pur di ascoltare la musichetta della Champions.

L’operazione risulterebbe difficilissima, quasi impossibile, ma Maurizio Sarri sacrificherebbe il centrocampista serbo pur di avere nel suo scacchiere tattico Politano e Zielinski.

Dal canto suo Milinkovic Savic preferirebbe la Juventus o qualche big europea, ma un’eventuale clausola bassa soltanto per l’estero già a partire dalla prossima stagione porrebbe le basi per una trattativa alquanto clamorosa.

Abbiamo una certezza: De Laurentiis non ha mai dimenticato il calcio sarriano di cui si innamorò e riprovò a conquistare corteggiando nuovamente il tecnico toscano. Anguissa-Lobotka-Milinkovic Savic sulla scia di Allan-Jorginho-Hamsik?

La seconda certezza che abbiamo è il lavoro, seppur confusionario, su più fronti del ds Giuntoli. Noi però cerchiamo di riportarvi le notizie in queste turbolenti ore di calciomercato, prima dell’inizio del campionato previsto per questo weekend.

La faccia ce la mettiamo, non dandovi la certezza che il tutto possa andare in porto.

Seguiranno aggiornamenti in tempo reale.