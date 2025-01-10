UFFICIALE Udinese, Selvik nuovo portiere bianconero

Raffaele Campo · Pubblicato il 10 Gennaio 2025

UFFICIALE UDINESE SELVIK – Ora è arrivata anche l’ufficialità: Egil Selvik, portiere norvegese di 27 anni, è un nuovo giocatore dell’Udinese.

UFFICIALE UDINESE SELVIK – Qui la nota del club friulano: “È un nazionale norvegese il nuovo portiere bianconero che va a completare il reparto degli estremi difensori: Egil Selvik è un giocatore dell’Udinese.

Arriva in Friuli dopo aver giocato nell’ultima annata in patria con la maglia dell’Haugesund.

Classe 1997, alto 191 cm, Selvik si è formato calcisticamente nella squadra della sua città natale Sandnes con cui ha giocato fino al 2018 quando si trasferisce al Nest Sotra, seconda divisione norvegese con cui, in un anno, disputa 32 partite.

L’anno seguente passa all’Odd con la cui seconda squadra gioca 20 partite, esordendo in coppa di Norvegia con la prima squadra. Nel 2020 arriva anche la prima gara in massima serie norvegese.

Nel 2021 si trasferisce all’Haugesund con cui trova la definitiva consacrazione giocando, in 4 anni, 120 partite tra campionato e coppa nazionali e conquistandosi la nazionale maggiore della Norvegia di cui è tutt’ora parte.

Sono, infatti, 4 le presenze con la nazionale guidata da Haaland, con il debutto compiuto nel settembre 2023 in amichevole contro la Giordania. Nelle ultime due gare della finestra di novembre si è conquistato il posto da titolare con ottime prestazioni.

Benvenuto Egil!“.

