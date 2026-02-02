Ufficiale: Thosrby è un nuovo giocatore della Cremonese

La Cremonese ha chiuso un colpo che può dare una grande mano in vista della lotta per la salvezza. È infatti ufficiale l’arrivo dal Genoa di Morten Thorsby, giocatore ormai navigato del nostro campionato che può dare l’esperienza necessaria ai grigiorossi per non retrocedere. La società lombarda si trova momentaneamente al quindicesimo posto, e ben dunque ben al di fuori dalla zona salvezza, ma la squadra allenata da Nicola deve essere brava a non abbassare la guardia e a continuare a raccogliere punti dove possibile: l’arrivo di Thorsby sarà funzionale in tal senso.

CREMONESE, UFFICIALE L’ARRIVO DI THORSBY: IL COMUNICATO

Così la Cremonese ha ufficializzato l’arrivo del norvegese:

“U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Genoa CFC i diritti alle prestazioni sportive di Morten Thorsby.

Nato a Oslo il 5 maggio del 1996, Thorsby è un centrocampista abile nei duelli aerei che porta alla Cremonese tutta l’esperienza accumulata nella prima parte di carriera: dopo essersi formato calcisticamente in patria, ha giocato un totale di 159 partite in Serie A, 115 in Eredivisie e 24 in Bundesliga indossando le maglie di Sampdoria, Genoa, Heerenveen e Union Berlino. Nella stagione corrente è sceso in campo 13 volte, mettendo a segno 2 gol e registrando un assist.

A livello internazionale vanta 29 presenze con la Nazionale maggiore della Norvegia, con la quale ha recentemente conquistato una storica qualificazione ai Mondiali del 2026.

Benvenuto in grigiorosso, Morten!”

