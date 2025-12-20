Ufficiale Thiago Silva al Porto: niente Milan, firma a zero

Il ritorno di Thiago Silva in Portogallo

È arrivata l’ufficialità: Thiago Silva è un nuovo giocatore del Porto. Dopo la risoluzione consensuale con il Fluminense, il difensore brasiliano riparte dal Portogallo, mettendo fine alle voci che lo accostavano a un possibile ritorno al Milan. A 41 anni, l’ex capitano della Nazionale brasiliana sceglie un progetto che unisce esperienza, ambizione e valore simbolico.

Il comunicato ufficiale del Porto

Nel comunicato diffuso dal club lusitano, il Porto ha sottolineato il valore assoluto dell’operazione. Thiago Silva torna in una società che aveva già rappresentato nella stagione 2004/05 con il Porto B, chiudendo idealmente un cerchio iniziato oltre vent’anni fa. L’obiettivo è chiaro: portare leadership, personalità e mentalità vincente nello spogliatoio.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Una carriera costellata di trofei

Il palmarès di Thiago Silva parla da solo. In carriera ha vestito le maglie di Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea, vincendo complessivamente 31 trofei, tra cui una Champions League, campionati nazionali e coppe internazionali. Con la Nazionale brasiliana ha conquistato anche una Copa América, confermandosi per anni tra i migliori difensori al mondo.

Formula e dettagli dell’accordo

Il difensore arriva al Porto da svincolato, con un contratto valido fino al termine della stagione e un’opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Nessun costo di trasferimento, ma un investimento tecnico di grande peso. Niente Milan, dunque: il futuro di Thiago Silva riparte dal Porto, con l’obiettivo di incidere ancora ad altissimo livello.