UFFICIALE Success, ex Udinese, riparte dall’Al Wasl

20 Ottobre 2024

UFFICIALE SUCCESS AL WASL – Dopo alcuni mesi da svincolato, ovvero dallo scorso 1 luglio quando era terminato il contratto con l’Udinese, dove militava, Isaac Success ha trovato una nuova squadra.

L’attaccante nigeriano di 27 anni è infatti un nuovo giocatore dell’Al Wasl, club degli Emirati Arabi Uniti. Il tutto è stato reso ufficiale nelle scorse ore.

UFFICIALE SUCCESS AL WASL – Nell’ultima stagione in Friuli, il centravanti in questione aveva raccolto 27 presenze e 1gol, realizzato lo scorso aprile in occasione della sfida casalinga contro il Napoli e terminata 1-1.

