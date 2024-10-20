UFFICIALE Success, ex Udinese, riparte dall’Al Wasl
UFFICIALE SUCCESS AL WASL – Dopo alcuni mesi da svincolato, ovvero dallo scorso 1 luglio quando era terminato il contratto con l’Udinese, dove militava, Isaac Success ha trovato una nuova squadra.
L’attaccante nigeriano di 27 anni è infatti un nuovo giocatore dell’Al Wasl, club degli Emirati Arabi Uniti. Il tutto è stato reso ufficiale nelle scorse ore.
UFFICIALE SUCCESS AL WASL – Nell’ultima stagione in Friuli, il centravanti in questione aveva raccolto 27 presenze e 1gol, realizzato lo scorso aprile in occasione della sfida casalinga contro il Napoli e terminata 1-1.
Ti potrebbe interessare:
- Nuova giornata di Serie A, ecco i consigli per il Fantacalcio e pronostici
- Ufficiale, Arnault e Red Bull in sinergia per il Paris FC: il comunicato
- Paris Saint Germain, le ultime notizie sul rinnovo di Luis Enrique
- Empoli, Henderson: “Il gruppo è la nostra forza. Contro il Napoli…”
- Milan, Reijnders: “Scudetto? Possiamo lottare, stiamo capendo il mister”
- Juventus-Lazio, Motta: “Voglio la prestazione ma non per l’estetica. Douglas, Vlahovic…”
- Roma, CEO cercasi: in lista anche Alessandro Antonello, dell’Inter
- Roma, Paredes: “Io di nuovo al Boca? Non posso dire molto, ma…”
- Gravina: “In Italia il talento c’è ma non gioca. All’estero più opportunità”
- Loftus-Cheek e il Milan: “Avremo risultati migliori, Sarri il più influente”