UFFICIALE Sporting Lisbona, Joao Pereira è il nuovo tecnico

11 Novembre 2024

UFFICIALE SPORTING JOAO PEREIRA – Lo Sporting Lisbona, campione di Portogallo in corso, ha trovato il sostituto di Ruben Amorim, da oggi al Manchester United.

Si tratta di Joao Pereira, vice dello stesso Amorim e fino a questo momento alla guida dello Sporting B.

UFFICIALE SPORTING JOAO PEREIRA – Qui la nota del club: “Sporitng Clube de Poirtugal – Futebol, SAD (di seguito anche Sporting SAD), ai sensi e per gli effetti dell’obbligo di informazione derivante dalle disposizioni di cui all’art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile, con la presente comunica al mercato i componenti dello staff tecnico e i relativi assistenti della prima squadra di calcio professionistico maschile Sporting SAD, che assumeranno immediatamente il comando tecnico, essendo composti da:

João Pedro da Silva Esmail Pereira

Tiago Filipe Monteiro Teixeira

José Eduardo da Encarnação Caldeira

António Mascarenhas Cassiano Neves Calça e Pina

Hugo Miguel Tecelão de Sousa Borges

Tiago Alexandre Baptista Ferreira

Luís Carlos Novo Neto“.

