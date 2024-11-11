UFFICIALE Sporting Lisbona, Joao Pereira è il nuovo tecnico
UFFICIALE SPORTING JOAO PEREIRA – Lo Sporting Lisbona, campione di Portogallo in corso, ha trovato il sostituto di Ruben Amorim, da oggi al Manchester United.
Si tratta di Joao Pereira, vice dello stesso Amorim e fino a questo momento alla guida dello Sporting B.
Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.
UFFICIALE SPORTING JOAO PEREIRA – Qui la nota del club: “Sporitng Clube de Poirtugal – Futebol, SAD (di seguito anche Sporting SAD), ai sensi e per gli effetti dell’obbligo di informazione derivante dalle disposizioni di cui all’art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile, con la presente comunica al mercato i componenti dello staff tecnico e i relativi assistenti della prima squadra di calcio professionistico maschile Sporting SAD, che assumeranno immediatamente il comando tecnico, essendo composti da:
João Pedro da Silva Esmail Pereira
Tiago Filipe Monteiro Teixeira
José Eduardo da Encarnação Caldeira
António Mascarenhas Cassiano Neves Calça e Pina
Hugo Miguel Tecelão de Sousa Borges
Tiago Alexandre Baptista Ferreira
Luís Carlos Novo Neto“.
Ti potrebbe interessare:
- Nuova giornata di Serie A, ecco i consigli per il Fantacalcio e pronostici
- Ufficiale, Arnault e Red Bull in sinergia per il Paris FC: il comunicato
- Paris Saint Germain, le ultime notizie sul rinnovo di Luis Enrique
- Empoli, Henderson: “Il gruppo è la nostra forza. Contro il Napoli…”
- Milan, Reijnders: “Scudetto? Possiamo lottare, stiamo capendo il mister”
- Juventus-Lazio, Motta: “Voglio la prestazione ma non per l’estetica. Douglas, Vlahovic…”
- Roma, CEO cercasi: in lista anche Alessandro Antonello, dell’Inter
- Roma, Paredes: “Io di nuovo al Boca? Non posso dire molto, ma…”
- Gravina: “In Italia il talento c’è ma non gioca. All’estero più opportunità”
- Loftus-Cheek e il Milan: “Avremo risultati migliori, Sarri il più influente”
- Lautaro al Pallone d’oro: “Sogno di vincere la Champions da capitano dell’Inter”