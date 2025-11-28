UFFICIALE Serie B, il Pescara ingaggia Faraoni

Raffaele Campo · Pubblicato il 28 Novembre 2025

UFFICIALE PESCARA FARAONI – Dopo qualche giorno di allenamenti agli ordini di Giorgio Gorgone, il Pescara ha deciso di tesserare Davide Faraoni.

L’esperto esterno era rimasto svincolato una volta terminato il contratto che lo legava al Verona.

UFFICIALE PESCARA FARAONI – Qui la nota del club di Sebastiani: “Sotto una pioggia battente, la squadra di mister Gorgone ha svolto l’allenamento odierno sul campo sintetico di Silvi Marina: attivazione iniziale, a seguire lavori di rapidità e preparazione alla prossima partita. Prosegue il percorso di recupero personale di Davide Merola, mentre per il resto del gruppo tutti sono a disposizione dello staff tecnico. L’allenamento di domani è previsto nuovamente al mattino, ancora presso lo stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina.

Nel pomeriggio è arrivata, presso la sede del presidente Sebastiani, la firma di Marco Davide Faraoni. Se l’iter burocratico procederà senza intoppi, il calciatore sarà disponibile già dalla gara contro il Padova e indosserà la maglia numero 19. Domani, alle 17:30, presso la sede CETEAS in via Lungofiume Saline, si terrà la premiazione come Miglior Biancazzurro del mese di ottobre, riconoscimento assegnato a Antonio Di Nardo. In tale occasione, l’attaccante biancazzurro sarà a disposizione degli organi di stampa“.