Ufficiale, Sean Dyche è il nuovo allenatore del Nottingham Forest

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 21 Ottobre 2025 · Aggiornato il 21 Ottobre 2025

Il Nottingham Forest ha scelto il successore di Postecoglu: si tratta di Sean Dyche, allenatore reduce dall’esonero con l’Everton lo scorso gennaio, con cui ha raggiunto anche due salvezze nelle stagioni 22/23 e 23/24. Dyche è già il terzo tecnico della stagione del club di Nottingham che sta cercando di risollevare in tutti i modi una stagione iniziata con il piede sbagliato: il 18esimo posto occupato al momento in classifica infatti, è in forte contrasto con il settimo posto raggiunto la scorsa stagione sotto la guida di Nuno Espirito Santo.

È proprio con il tecnico portoghese che il Nottingham Forest avrebbe voluto ripetere l’ottima annata disputata pochi mesi fa, ma lo stesso club ha esonerato l’ex Wolverhampton dopo solamente tre giornate, sostituendolo con Ange Postecoglu. Con il tecnico greco-australiano però, il rendimento è addirittura peggiorato: solamente un punto raccolto in 5 partite contro i 4 punti in 3 partite di Espirito Santo. Da qui, la decisione di esonerare anche L’ex Tottenham e nominare Dyche come nuovo allenatore.

NOTTINGHAM FOREST, SEAN DYCHE È IL NUOVO ALLENATORE: LA NOTA DEL CLUB

Così il Nottingham Forest ha ufficializzato l’arrivo del nuovo tecnico: “Il Nottingham Forest è lieto di confermare la nomina di Sean Dyche come nuovo allenatore del club. Questo a seguito di un accurato processo di selezione guidato dal responsabile globale del calcio, Edu Gaspar, e dal direttore tecnico globale, George Syrianos.

Allenatore rispettato ed esperto della Premier League, Dyche apporta il mix perfetto di carattere, acume tattico e risultati comprovati per guidare il Club nel suo prossimo capitolo. Avendo allenato per più di 330 partite di Premier League nel corso della sua carriera, Dyche ha costruito squadre caratterizzate da organizzazione difensiva, resilienza e forza sui calci piazzati, qualità che si allineano strettamente alle caratteristiche della squadra attuale e all’identità calcistica del Club“.

