UFFICIALE Rennes, Sampaoli è il nuovo allenatore

Raffaele Campo · Pubblicato il 12 Novembre 2024 · Aggiornato il 12 Novembre 2024

UFFICIALE RENNES SAMPAOLI – Dopo le voci riguardo Rudi Garcia e Sergio Conceicao, il Rennes ha trovato la sua nuova guida tecnica. Si tratta dell’argentino Jorge Sampaoli, chiamato a risollevare le sorti della squadra rossonera, artefice di un avvio stagionale del tutto sottotono.

Qui la nota della società: “SRFC è lieta di annunciare la nomina di ad allenatore della squadra professionistica. Il 64enne tecnico argentino ha firmato fino al 2026 con i Rouge et Noir“.

UFFICIALE RENNES SAMPAOLI – Così invece Arnaud Pouille, presidente esecutivo e direttore generale del club: “Siamo tutti molto felici che Jorge si unisca a noi, poiché è un allenatore riconosciuto sulla scena internazionale per il suo professionismo e il suo umanesimo. Sono lieto del suo arrivo allo Stade Rennais F.C. Ha un forte legame con i suoi giocatori, con i suoi collaboratori; è un uomo leale e impegnato. Abbiamo bisogno della sua energia motivante affinché il club possa riprendere il suo cammino e affrontare la competizione con determinazione. Durante i nostri colloqui, abbiamo subito apprezzato il suo amore per il gioco e la sua volontà di difendere un progetto collettivo. La visione di Jorge e del suo staff sulla strutturazione di un gruppo è chiara, e l’intera direzione sportiva condivide la stessa analisi su ciò che dobbiamo mettere in atto: passione per il lavoro, rigore nello sforzo, lealtà, rispetto per le persone e per l’istituzione“.