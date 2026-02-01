UFFICIALE Pisa, esonerato Gilardino

Foto © Stefano D’Offizi

PISA GILARDINO – È costata molto cara la sconfitta casalinga per 3-1 di ieri contro il Sassuolo ad Alberto Gilardino, tecnico del Pisa.

I nerazzurri sono al momento ultimi in classifica e con una sola vittoria all’attivo.

PISA GILARDINO – Qui la nota del club toscano: “Pisa Sporting Club informa di aver comunicato ad Alberto Gilardino la volontà, umanamente e professionalmente sofferta, di cambiare la guida tecnica della Prima squadra. Ad Alberto e a tutti i componenti del suo staff il ringraziamento più vero per quanto hanno saputo dare in questi mesi al Club, alla squadra e ai tifosi nerazzurri. Il Pisa Sporting Club, nelle prossime ore, comunicherà il nome del nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra“.

