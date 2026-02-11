UFFICIALE: Pellegrino rinnova con il Parma fino al 2030

Mateo Pellegrino e il Parma proseguiranno sulla stessa strada. Nonostante la varie avances di mercato arrivate a gennaio, specialmente da Milan e Juventus, l’attaccante argentino ha scelto di continuare la sua avventura con la maglia dei gialloblù e ha deciso di prolungare il proprio contratto con il Parma fino al 2030.

PARMA, UFFICIALE IL RINNOVO DI PELLEGRINO: LA NOTA DEL CLUB

Così i crociati hanno ufficializzato il rinnovo del proprio attaccante: “Parma Calcio comunica che l’attaccante Mateo Pellegrino ha prolungato il proprio contratto fino al 30 giugno 2030. Arrivato a Parma nel gennaio 2025, Pellegrino ha saputo integrarsi rapidamente all’interno della squadra, totalizzando finora 12 reti in 39 presenze in tutte le competizioni. Il prolungamento dell’accordo conferma la volontà del Club e dell’attaccante argentino di proseguire insieme con l’obiettivo di consolidare e far crescere il progetto sportivo dei prossimi anni. Da quando è a Parma, Mateo ha dimostrato una crescita costante, diventando una risorsa fondamentale per il reparto offensivo gialloblu”.

Queste le parole di Pellegrino sui canali ufficiali del club: “Cari tifosi, sono molto contento di annunciare il mio rinnovo col Parma. Questo è un giorno bellissimo per me, sono qua da un anno e abbiamo vissuto momenti belli e meno belli. Voglio ringraziare tutti quelli che sono di fianco a me, compresi i miei compagni. Se sono qua è anche merito loro. Ora spero di raggiungere i nostri obiettivi”.

