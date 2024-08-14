UFFICIALE Parma, Cancellieri nuovo rinforzo offensivo

Raffaele Campo · Pubblicato il 14 Agosto 2024

UFFICIALE PARMA CANCELLIERI – Dopo Pontus Almqvist, il Parma ingaggia un nuovo esterno offensivo.

Dalla Lazio arriva infatti Matteo Cancellieri, la scorsa stagione all’Empoli.

UFFICIALE PARMA CANCELLIERI – Qui il comunicato dei ducali: “Parma Calcio annuncia di aver acquisito dalla SS Lazio le prestazioni sportive di Matteo Cancellieri a titolo temporaneo con diritto di riscatto.

Arrivato nel Settore Giovanile della Roma a 8 anni, Matteo ha disputato le ultime tre stagioni in Serie A rispettivamente tra le fila dell’Hellas Verona, della Lazio e dell’Empoli, collezionando 68 presenze totali nella massima serie e distinguendosi come il più giovane calciatore italiano tra quelli con almeno 36 presenze nella scorsa Serie A. Attaccante esterno di piede mancino, Cancellieri ha militato nella Nazionale U17 e U21 per poi fare il suo debutto, a giugno 2022, nella Nazionale maggiore guidata dal commissario tecnico Roberto Mancini. Matteo ha fatto della rapidità e della velocità, oltre che del dribbling, uno dei suoi tratti distintivi, ma nella scorsa stagione sportiva ha trovato anche la via del gol: si è distinto come il calciatore più giovane, tra quelli con almeno 3 reti realizzate da subentrato (4 in totale in Serie A nel 2023/24)“.

