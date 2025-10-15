Ufficiale, Paratici torna al Tottenham: il ruolo è quasi un inedito

Anthony Ferrara · Pubblicato il 15 Ottobre 2025 · Aggiornato il 15 Ottobre 2025

Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus, è il nuovo Co-Direttore Sportivo del Tottenham: ufficiale anche il nuovo ruolo

PARATICI UFFICIALE TOTTENHAM RUOLO – “Un cambiamento radicale. Una struttura pensata per rafforzare leadership, la collaborazione e la capacità decisionale a lungo termine in tutte le aree del calcio maschile e giovanile”. Attraverso questo comunicato il Tottenham ha reso ufficiale il ritorno di Fabio Paratici, ex dirigente tornato operativo dopo il noto caso plusvalenze che aveva coinvolto altre figure dell’organigramma della Juventus. Il ruolo stabilito è quasi un inedito nel calcio e gli Spurs potrebbero essere precursori di una nuova visione di intendere la figura del DS: il Co-Direttore Sportivo, in collaborazione con Johan Lange, attuale dirigente che aveva occupato la poltrona lasciata libera proprio dallo stesso Paratici. La competenza e la libertà da ogni vincolo contrattuale dell’ex dirigente bianconero era stata reputata un’occasione per tanti club in giro per l’Europa, ma alla fine il dirigente ha optato per il ritorno “alla base”.

Tottenham e Paratici di nuovo a nozze: è il secondo, dopo l’addio “forzato” del 2023

Una “base” identificata come Londra, più precisamente nel borgo di Haringey, proprio dove è sorta la società Tottenham. Nel corso dei mesi primaverili, il Direttore Sportivo era stato a un passo dal Milan di Gerry Cardinale, con Giorgio Furlani, Amministratore delegato del club, in stretto contatto per una nuova collaborazione che, alla fine, non si è concretizzata proprio al fotofinish della trattativa. Il ritorno al Tottenham è stato accolto con grande entusiasmo da Fabio Paratici, il quale considerava il ritorno nell’organigramma degli Spurs una vera priorità. In fondo la collaborazione biennale, che aveva portato sulla panchina del club anche Antonio Conte, era stata ritenuta più che soddisfacente dai vertici del club.

“Non vedevo l’ora di tornare operativo a Londra, in un club che amo particolarmente. Lavorando in collaborazione con Johan, sono convinto potemo costruire un futuro speciale per il club e per i suoi fantastici tifosi. Sono onorato di poter tornare operativo nel club, dopo gli ultimi mesi vissuti da consulente”, le parole di Paratici.

