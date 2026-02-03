 Salta al contenuto
Hellas Verona Calcio News 24/7

Ufficiale: Paolo Sammarco allenatore ad interim del Verona

Samuele Zarlenga
2 min

L’Hellas Verona prova a risollevarsi da una situazione complicatissima. Non sono bastati il gioco offensivo e la qualità di elementi come Orban e Giovane (neo acquisto del Napoli) a salvare la panchina di Paolo Zanetti, il quale è stato esonerato con effetto immediato. I risultati, infatti, non hanno mai premiato gli scaligeri, relegati all’ultimo posto in classifica: una situazione critica che ha portato all’esonero immediato del tecnico, nel tentativo di scongiurare un ritorno in Serie B che ora comincia a far paura.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

Per provare a invertire questo trend negativo, il Verona ha scelto di ripartire alla guida di Paolo Sammarco, tecnico della primavera gialloblù, nella speranza di raccogliere punti fondamentali per risalire la classifica e conquistare almeno il 17esimo posto occupato dal Lecce e lontano 4 punti.

VERONA, SAMMARCO È IL NUOVO ALLENATORE: LA NOTA DEL CLUB

Così il club veneto ha ufficializzato il nuovo allenatore:

“Hellas Verona FC comunica che la guida tecnica della Prima squadra sarà affidata ad interim a mister Paolo Sammarco.

Il Club rivolge a mister Paolo Sammarco un caloroso in bocca al lupo e gli augura buon lavoro.”

 

Oltre a “Ufficiale: Paolo Sammarco allenatore ad interim del Verona” leggi anche:

  1. Napoli, si avvicina il rientro di De Bruyne: l’aggiornamento
  2. Colpo Al Hilal: ufficiale l’acquisto di Karim Benzema
  3. Pisa, Hiljemark è ufficialmente il post Gilardino: venerdì subito a Verona
  4. Coppa Italia, quarti domani al via: apre l’Inter, l’11 chiude Bologna-Lazio

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria