L’Hellas Verona prova a risollevarsi da una situazione complicatissima. Non sono bastati il gioco offensivo e la qualità di elementi come Orban e Giovane (neo acquisto del Napoli) a salvare la panchina di Paolo Zanetti, il quale è stato esonerato con effetto immediato. I risultati, infatti, non hanno mai premiato gli scaligeri, relegati all’ultimo posto in classifica: una situazione critica che ha portato all’esonero immediato del tecnico, nel tentativo di scongiurare un ritorno in Serie B che ora comincia a far paura.

Per provare a invertire questo trend negativo, il Verona ha scelto di ripartire alla guida di Paolo Sammarco, tecnico della primavera gialloblù, nella speranza di raccogliere punti fondamentali per risalire la classifica e conquistare almeno il 17esimo posto occupato dal Lecce e lontano 4 punti.

VERONA, SAMMARCO È IL NUOVO ALLENATORE: LA NOTA DEL CLUB

Così il club veneto ha ufficializzato il nuovo allenatore:

“Hellas Verona FC comunica che la guida tecnica della Prima squadra sarà affidata ad interim a mister Paolo Sammarco.

Il Club rivolge a mister Paolo Sammarco un caloroso in bocca al lupo e gli augura buon lavoro.”

Oltre a “Ufficiale: Paolo Sammarco allenatore ad interim del Verona” leggi anche: