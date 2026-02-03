Ufficiale: Paolo Sammarco allenatore ad interim del Verona
L’Hellas Verona prova a risollevarsi da una situazione complicatissima. Non sono bastati il gioco offensivo e la qualità di elementi come Orban e Giovane (neo acquisto del Napoli) a salvare la panchina di Paolo Zanetti, il quale è stato esonerato con effetto immediato. I risultati, infatti, non hanno mai premiato gli scaligeri, relegati all’ultimo posto in classifica: una situazione critica che ha portato all’esonero immediato del tecnico, nel tentativo di scongiurare un ritorno in Serie B che ora comincia a far paura.
Per provare a invertire questo trend negativo, il Verona ha scelto di ripartire alla guida di Paolo Sammarco, tecnico della primavera gialloblù, nella speranza di raccogliere punti fondamentali per risalire la classifica e conquistare almeno il 17esimo posto occupato dal Lecce e lontano 4 punti.
VERONA, SAMMARCO È IL NUOVO ALLENATORE: LA NOTA DEL CLUB
Così il club veneto ha ufficializzato il nuovo allenatore:
“Hellas Verona FC comunica che la guida tecnica della Prima squadra sarà affidata ad interim a mister Paolo Sammarco.
Il Club rivolge a mister Paolo Sammarco un caloroso in bocca al lupo e gli augura buon lavoro.”