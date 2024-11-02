UFFICIALE Marcelo dice addio al Fluminense

Raffaele Campo · Pubblicato il 2 Novembre 2024 · Aggiornato il 3 Novembre 2024

UFFICIALE MARCELO ADDIO FLUMINENSE – Poco più di un anno dopo il suo grande ritorno, Marcelo dice addio al Fluminense.

L’esperto esterno sinistro, che ha vissuto gran parte della carriera al Real Madrid con cui ha vinto tantissimi trofei, non proseguirà nel club paulista. Circa dodici mesi fa c’era stato il trionfo in Copa Libertadores.

UFFICIALE MARCELO ADDIO FLUMINENSE – Qui la nota del Fluminense: “Il Fluminense FC e Marcelo Vieira comunicano la conclusione del contratto in comune accordo tra le parti. Formatosi nelle categorie giovanili, Marcelo è tornato al Fluminense nel 2023, partecipando alla conquista dei titoli del Campionato Carioca 2023, della Conmebol Libertadores 2023 e della Recopa 2024. I legami istituzionali e affettivi tra il Fluminense e Marcelo rimangono intatti. Il nome dell’atleta è stato recentemente immortalato nello stadio del centro di allenamento di Xerém. Il Fluminense ringrazia Marcelo e continuerà, come sempre, a fare il tifo per il suo successo in tutte le sue sfide“.

