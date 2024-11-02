UFFICIALE Marcelo dice addio al Fluminense
UFFICIALE MARCELO ADDIO FLUMINENSE – Poco più di un anno dopo il suo grande ritorno, Marcelo dice addio al Fluminense.
L’esperto esterno sinistro, che ha vissuto gran parte della carriera al Real Madrid con cui ha vinto tantissimi trofei, non proseguirà nel club paulista. Circa dodici mesi fa c’era stato il trionfo in Copa Libertadores.
UFFICIALE MARCELO ADDIO FLUMINENSE – Qui la nota del Fluminense: “Il Fluminense FC e Marcelo Vieira comunicano la conclusione del contratto in comune accordo tra le parti. Formatosi nelle categorie giovanili, Marcelo è tornato al Fluminense nel 2023, partecipando alla conquista dei titoli del Campionato Carioca 2023, della Conmebol Libertadores 2023 e della Recopa 2024. I legami istituzionali e affettivi tra il Fluminense e Marcelo rimangono intatti. Il nome dell’atleta è stato recentemente immortalato nello stadio del centro di allenamento di Xerém. Il Fluminense ringrazia Marcelo e continuerà, come sempre, a fare il tifo per il suo successo in tutte le sue sfide“.
Ti potrebbe interessare:
- Nuova giornata di Serie A, ecco i consigli per il Fantacalcio e pronostici
- Ufficiale, Arnault e Red Bull in sinergia per il Paris FC: il comunicato
- Paris Saint Germain, le ultime notizie sul rinnovo di Luis Enrique
- Empoli, Henderson: “Il gruppo è la nostra forza. Contro il Napoli…”
- Milan, Reijnders: “Scudetto? Possiamo lottare, stiamo capendo il mister”
- Juventus-Lazio, Motta: “Voglio la prestazione ma non per l’estetica. Douglas, Vlahovic…”
- Roma, CEO cercasi: in lista anche Alessandro Antonello, dell’Inter
- Roma, Paredes: “Io di nuovo al Boca? Non posso dire molto, ma…”
- Gravina: “In Italia il talento c’è ma non gioca. All’estero più opportunità”
- Loftus-Cheek e il Milan: “Avremo risultati migliori, Sarri il più influente”
- Lautaro al Pallone d’oro: “Sogno di vincere la Champions da capitano dell’Inter”