UFFICIALE Manchester United, Amorim è il nuovo manager
UFFICIALE MANCHESTER UNITED AMORIM – Ora c’è anche la nota dei red devils: Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Manchester United. Il portoghese subentra a Erik ten Hag.
Qui il comunicato del club: “Il Manchester United è lieto di annunciare la nomina di Rúben Amorim come nuovo allenatore della prima squadra maschile. Amorim ha firmato un contratto che lo legherà al club fino a giugno 2027, con la possibilità di prolungare per un altro anno. L’allenatore si unirà alla squadra da lunedì 11 novembre, quando saranno adempiuti i suoi obblighi con lo Sporting CP.
Rúben è uno dei giovani allenatori più interessanti e apprezzati del calcio europeo. Premiato più volte sia come giocatore che come allenatore, tra i titoli conquistati ci sono due vittorie della Primeira Liga in Portogallo con lo Sporting CP, il primo dei quali è ottenuti dopo 19 anni dall’ultima volta. Ruud van Nistelrooy continuerà a guidare la squadra fino all’arrivo di Rúben“.
