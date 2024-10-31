UFFICIALE Maksimovic firma con il Montpellier
UFFICIALE MAKSIMOVIC MONTPELLIER – Svincolato dopo l’esperienza ai turchi dell’Hatayspor, Nikola Maksimovic riparte dalla Ligue 1.
Il difensore serbo di 32 anni, a lungo in Italia con le maglie di Torino, Napoli e Genoa, è infatti un nuovo giocatore del Montpellier.
UFFICIALE MAKSIMOVIC MONTPELLIER – Queste le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club: “Sono molto felice di aver firmato per questo grande club. Non ho esitato un secondo. Ho sentito amici che hanno già giocato qui e ho già visto quello che mi hanno detto. È un club familiare ed è quello di cui avevo bisogno in questo momento“.
