Ufficiale: Luis Alberto rinnova per altri 4 anni con la Lazio

Rinnovo a vita per il Mago – Rinnovo dunque fino al 2027 per il 31enne centrocampista, che ha pubblicato sui social un video con la sua firma e le sue parole: “Giuro solennemente di non avere buone intenzioni”. Prelevato per 4 milioni di euro dal Liverpool nel 2016, Luis Alberto è al suo ottavo anno nella Capitale: il bottino è di 271 presenze, 49 gol e ben 70 assist, punto forte della casa. Il Mago, in biancoceleste, ha vinto una Coppa Italia e due Supercoppe italiane.

