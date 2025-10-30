UFFICIALE: Luciano Spalletti nuovo allenatore della Juventus
Luciano Spalletti alla guida della Juventus
La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Luciano Spalletti come nuovo allenatore. Il tecnico toscano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, inaugurando un nuovo ciclo per il club bianconero dopo mesi di incertezza in panchina.
Il percorso di un allenatore vincente
Nato a Certaldo nel 1959, Spalletti ha iniziato la sua carriera da allenatore oltre trent’anni fa, dopo un passato da calciatore tra Spezia ed Empoli. Proprio con l’Empoli ha mosso i primi passi in panchina, conquistando una Coppa Italia Serie C e imponendosi progressivamente nel panorama nazionale. La vera consacrazione è arrivata con l’Udinese, portata alla prima storica qualificazione in Champions League nel 2005.
Dalla Roma al trionfo con il Napoli
Successivamente, Spalletti ha legato il suo nome alla Roma, vincendo due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, per poi vivere un’esperienza di successo allo Zenit San Pietroburgo, dove ha conquistato due campionati russi. Tornato in Italia, ha guidato Inter e Napoli, centrando con quest’ultima lo scudetto nella stagione 2022/23.
Nuova era in bianconero
Dopo l’esperienza da commissario tecnico della Nazionale Italiana, Spalletti approda ora alla Juventus. Il club punta sulla sua esperienza e sulla sua visione moderna del gioco per riportare i bianconeri al vertice del calcio italiano ed europeo.
