UFFICIALE Lens, colpo Saint-Maximin

UFFICIALE LENS SAINT MAXIMIN – Bel colpo del Lens sul gong di questa finestra invernale di calciomercato invernale.

Il club di Ligue 1 ha infatti ingaggiato Allan Saint-Maximin, attaccante francese reduce dalla negativa esperienza in Messico al Club America.

UFFICIALE LENS SAINT MAXIMIN – Il centravanti di 28 anni ha firmato per i prossimi sei mesi. E aiuterà il Lens a provare nell’impresa di vincere la Ligue 1. I giallorossi sono al momento secondi in classifica, a due sole lunghezze dal PSG.

Il giocatore in questione era stato spesso accostato a diversi club italiani, ma alla fine nessuna pista si è mai concretizzata. In passato ha giocato anche in Inghilterra al Newcastle.

 

