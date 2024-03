UFFICIALE LAZIO STAFF SARRI – Nelle scorse ore è giunta anche l’ufficialità: dopo Maurizio Sarri, si è dimesso dalla Lazio anche tutto lo staff dell’allenatore toscano.

Rimane solo Martusciello, in attesa del nuovo tecnico che guiderà i biancocelesti.

UFFICIALE LAZIO STAFF SARRI – Questa la nota del club: “La S.S. Lazio rende noto che l`intero staff tecnico di Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni dai rispettivi incarichi. Le dimissioni sono state accettate dalla Società. Come annunciato in precedenza, la guida tecnica della squadra è affidata a Giovanni Martusciello. Il Club ringrazia lo staff per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurando le migliori fortune umane e professionali“.

Rassegnate le dimissioni dall'intero staff tecnico di Maurizio Sarri ▶️https://t.co/koYrC1RHs0 pic.twitter.com/6K3UFIHeSd — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 14, 2024

