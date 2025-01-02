UFFICIALE Lazio, Akpa Akpro di nuovo in prestito al Monza
UFFICIALE LAZIO AKPA AKPRO MONZA – Dopo l’esperienza in Brianza della scorsa stagione, Jean Daniel Akpa-Akpro, da tempo in esubero dalla Lazio, è tornato al Monza con la formula del prestito.
Mai impiegato da Marco Baroni in questi mesi, ora il centrocampista dovrà contribuire al difficile obiettivo salvezza della squadra di Salvatore Bocchetti.
UFFICIALE LAZIO AKPA AKPRO MONZA – Qui il comunicato dei biancorossi: “Jean-Daniel Akpa Akpro è di nuovo un giocatore del Monza. Il centrocampista arriva dalla Lazio a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025. Nella sua prima esperienza al Monza ha collezionato 19 presenze in Serie A, contribuendo alla salvezza centrata con largo anticipo nella scorsa stagione. Bentornato Jean-Daniel!“.
LEGGI ANCHE:
- Inter-Atalanta, Inzaghi sulla Supercoppa: “Non una sorpresa, ci vorrà grande squadra”
- L’Inter è Paz per Nico: sondaggio con il Como e il Real; le cifre
- Lazio, Fabiani: “Qualcosa faremo, Fazzini ottimo giocatore”
- Barcellona, guaio Dani Olmo: rimozione forzata dalla lista Liga
- Mourinho: “Bove come me. Dovevo lasciare la Roma dopo Budapest”
- Nunez al Milan? Liverpool valuta la cessione, smentita rossonera
- Fiorentina, accordo con Folorunsho. E col Napoli…
- Real Madrid, porte aperte: la festa del madridismo e il messaggio di Florentino
- Torino su Casadei: prima offerta al Chelsea
- Fiorentina, c’è l’accordo con Pablo Mari. Ora…